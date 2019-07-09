Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он уточнил, что речь идёт о 8, 13, 28, 30, 41 и 42 округах.

Независимые кандидаты, в частности, Илья Яшин, который выдвигается в 45 округе, а также Любовь Соболь и Сергей Митрохин из 43 округа заявили о том, что их пытаются не допустить до выборов, так как избиркомы забраковали значительное количество подписей. Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму.

Правозащитный совет обратился к председателю ЦИК России Элле Памфиловой, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой пресечь нарушения на выборах в Мосгордуму. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.

«Правозащитный совет обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой, уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову. Нас очень тревожит вопиющие нарушения, которые происходят сейчас в предвыборной кампании в Мосгордуму. Нарушения вызывают огромные сомнения в том, что действительно у нас есть выборы», — заявил он.

Авторы обращения просят «немедленно взять под свой контроль каждый из случаев грубого нарушения закона».

«Кандидатам запрещается присутствовать при проверке подписей, достоверности данных. Отмечены факты, когда там оцифрованы были данные с ошибками. К избирателям одного из кандидатов пришли представители правоохранительных органов, и требовали отказаться от подписей, которые они дали в его поддержку», — рассказал В.Борщев.

По его словам, это все «вызывает тревогу», и правозащитники предложили зарегистрировать всех кандидатов, которые собрали подписи.

«Мы предлагаем, чтобы избиркомы взяли и зарегистрировали всех кандидатов. Иначе ситуация действительно становится просто криминальной. И вопрос кому быть депутатами решать должны не проверяющие рабочие группы, а избиратели», — сказал В.Борщев.

По данным Мосизбиркома на сегодняшний день зарегистрировано 187 кандидатов, девяти — отказано.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.