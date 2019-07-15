Сборная России во второй раз подряд выиграла волейбольную Лигу Наций

В финале россияне победили американцев на их площадке.

Это была вторая встреча команд за последние несколько дней. В группе команда США легко победила со счетом 3-0, но играли американцы против второй шестерки. Лидеры сборной не выходили на паркет, поскольку в полуфинал к тому времени команда уже вышла. На этот раз сценарий был диаметрален. Россияне доминировали на протяжении всей встречи, хотя и проиграли вторую партию. Особенно мощно смотрелась защита и блок. В итоге уверенная победа в четырех партиях. Тем не менее самым ценным игроком финала признали американца Мэтта Андерсона. Впрочем наши доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также центральный блокирующий Иван Яковлев стали лучшими в своих номинациях. Сборная России провела турнир без своих звезд – олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Дмитрия Мумэрского, но их отсутствие на результате не сказалось.

Третье место заняла сборная Польше, которая в матче за бронзу победила Бразилию со счетом 3-0.