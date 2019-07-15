Власти Грузии приостановили процедуру экстрадиции в Россию 28-летнего Ярослава Сумбаева. Его подозревают в организации убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, сообщает «Коммерсантъ». Российские правоохранительные органы просили Грузию выдать Сумбаева в рамках расследования другого дела – о мошенничестве с железнодорожными билетами. Как отмечает издание, власти Грузи отложили экстрадицию из-за того, что грузинские журналисты усмотрели в деле Сумбаева политическую подоплёку. По некоторым данным, он мог знать о кибервмешательстве России во внутренние дела других стран.