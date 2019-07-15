МВД просит арестовать владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Ходатайство поступило в Тверской суд. Мазуров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как утверждают в компании, бизнесмена задержали в субботу, когда он прилетел в Москву из зарубежной командировки. За 2 дня до этого он добровольно приехал в следственный департамент МВД, где дал подробные пояснения и предоставил документы, которые интересовали следствие. В компании добавили, что 5 июля следователь официально отказал в возбуждении уголовного дела, однако позже это решение было отменено.