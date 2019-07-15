Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму. В Избиркоме отметили, что в действиях кандидатов могут быть признаки уголовных преступлений – призывы к массовым беспорядкам и воспрепятствованию работе избирательных комиссий. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что комиссия по итогам заседания 13 июля отказала в регистрации девяти кандидатам и зарегистрировала 187. Всего документы для регистрации подавали 292 человека. Точное число зарегистрированных кандидатов станет известно к 17 июля.

Независимые кандидаты утверждают, что избирательные комиссии делают всё, чтобы не допустить их на выборы. Необходимые для регистрации подписи отбраковываются, а иногда и пропадают из комиссии.