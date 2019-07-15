Суд рассмотрит возможность застройки Баболовского парка в Петербурге

Шведская компания планирует возвести там коттеджи.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск от шведской компании Steelmar Scandinavia. Ещё 15 лет назад она приобрела участок земли в Баболовском парке, который находится на юге Петербурга, недалеко от города Пушкин. На тот момент сделка не подразумевала никаких обременений, связанных с охранным статусом парка. Однако год назад Смольный внёс эту землю в перечень объектов культурного наследия. В связи с таким решением строительство там сейчас вести нельзя, хотя изначально шведская компания намеревалась возвести на участке более 70 коттеджей. Застройщик ранее уже проиграл спор со Смольным в кассационном суде – специальная экспертиза подтвердила, что на территории есть объекты, охраняемые государством.

Баболовский парк создали ещё в 18 веке. В 1990 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.