Мосгоризбирком отказала в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, документы на регистрацию сдали 292 человека, зарегистрировано 187 кандидатов. Сегодня и завтра пройдут последние заседания окружных комиссий. В среду будет полная картина. Горбунов уточнил, что отказано в регистрации четверым кандидатам в 8 округе, по одному в 13, 28, 30, 41, 42. Судя по всему, пока не принято решение по 43 и 45 округам, где выдвигаются Любовь Соболь и Илья Яшин соответственно.

Горбунов призвал кандидатов в депутаты не давить на Мосгоризбирком. По его словам, городская комиссия может прислушаться к замечаниям и принять решение по итоговым протоколам.

Группа правозащитников обратилась к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и председателю СПЧ Михаил у Федотову с просьбой пресечь нарушения на выбора в Мосгордуму.