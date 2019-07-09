Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его данным, документы сдали 292 человека, 187 кандидатов зарегистрированы.

Судя по всему, по 94 кандидатам решения ещё не принято. Фамилии кандидатов, которым отказано в регистрации, Горбунов не назвал.

Кампания по отстаиванию прав независимых кандидатов будет продолжаться. Об этом в эфире «Эха» рассказал муниципальный депутат Илья Яшин.

Трое задержанных на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму госпитализированы. В больницу увезли Георгия Херолянца, Ивана Русакова и Игоря Ефимова. Всего задержаны 39 человек, сообщает «ОВД-инфо». Большинство задержанных отпустили ночью.