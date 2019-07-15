В Турции сегодня отмечают третью годовщину неудавшегося военного переворота

День, когда произошла попытка госпереворота, объявлен в Турции Днем демократии и национального единства. Это официальный выходной, и отметают годовщину тех событий довольно масштабно – в крупных городах организуют концерты, проводят марши национального единства, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед гражданами с речью. Два года назад он также записал обращение, которое все пользователи мобильной связи в стране слышали при наборе номера вместо гудков. В годовщину также проводят траурные церемонии, посвященные погибшим во время переворота. Между тем, в Турции продолжаются судебные процессы над сторонниками переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена – его власти страны обвиняют в организации путча. Только за последние несколько месяцев более трехсот человек были приговорены к пожизненным срокам.

В тюрьмах страны уже находится порядка 30 тысяч последователей Гюлена. Еще около 150 тысяч госслужащих, якобы причастных к перевороту, были уволены вскоре после тех событий.