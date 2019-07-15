Глава «Роснефти» попросил у Путина налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей

Такое предложение содержится в плане нового проекта развития Арктики.

Нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от 5 до 8,5 триллионов рублей, но для этого им потребуются серьезные налоговые льготы. В этом вкратце и заключается суть плана, представленного Сечиным Путину в письме от 26 июня. С документами удалось ознакомиться газете «Ведомости».

Для получения льгот необходимо, чтобы президент поддержал проект федерального закона о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов. На письме Сечина Путин оставил пометку «Проработать предложение и доложить», адресовав это поручение премьеру Дмитрию Медведеву.

Законопроект, о котором идет речь, предполагает освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Предполагается создание большого проекта под названием «Восток ойл», который объединит сразу несколько месторождений.

По расчетам главы «Роснефти», до 2050 года проект может принести в бюджет до двух процентов ВВП страны в год. В денежном выражении речь идет о сумме около 4,5 триллионов рублей.