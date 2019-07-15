Глава совета директоров нефтяной компании «Новый поток» задержан в рамках уголовного дела о хищении

Глава совета директоров нефтяной компании «Новый поток» и бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров задержан в рамках уголовного дела о хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на сумму более 3 миллиардов долларов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МВД. По данным издания, предпринимателя задержали вечером 13 июля на паспортном контроле в московского аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Францию. Сегодня суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения бизнесмена.

Как отмечает газета, уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Инициатором уголовного разбирательства выступил Сбербанк.