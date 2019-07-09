39 человек задержаны в Москве в ходе разгона акции у здания Мосгоризбиркома

Среди задержанных кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, сообщает «ОВД-инфо». По его данным, как минимум, четырёх задержанных оставили на ночь в ОВД. Любовь Соболь отпустили из полиции. На неё составили протоколы по статьям «Неповиновение полиции» и «Нарушение порядка организации массовой акции». Об этом сама Соболь рассказала телеканалу «Дождь. Свою попытку убежать из ОВД она объяснила неправомерными действиями полицейских.

Она подчеркнула, что продолжит голодовку и будет ежедневно выходить на Трубную площадь на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

К избирателям, отдавшим подписи за выдвижение Дмитрия Гудкова, пришли полицейские. Сотрудники попросили граждан заявить, что они не отдавали свои подписи за этого кандидата. Об этом «Эху» рассказал сам Дмитрий Гудков.

Дмитрий Гудков уверен, что полиция оказывает давление на избирателей. Политик предполагает, что после этих действий у окружного избиркома будет больше оснований для недопуска кандидатов на выборы. Заседание комиссии пройдет во вторник.