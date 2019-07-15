Более половины немцев – 59 процентов, считают состояние здоровья Ангелы Меркель её личным делом, показал опрос, проведённый газетой «Аугсбургер Альгемайне». 34 процента опрошенных заявили, что здоровье канцлера представляет общественный интерес.

На этой неделе у Меркель снова случился приступ во время публичного мероприятия. Это уже третий инцидент за последние недели. Сама канцлер утверждает, что со здоровьем у неё всё в порядке.