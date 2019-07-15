Усиленные наряды полиции дежурят у Мосгоризбиркома

Здание огорожено рамками. У желающих пройти на территорию, просят предъявить документы, передаёт корреспондент Интерфакса. Сегодня в Мосгоризбиркоме пройдёт брифинг председателя комиссии Валентина Горбунова.

Вчера в Москве состоялась массовая акция с требованием зарегистрировать независимых кандидатов. По данным полиции, задержаны более 25 человек. на них будут составлены административные протоколы за попытки разбить палаточный лагерь у здания избирательной комиссии. «ОВД-инфо» сообщает о 39 задержанных.