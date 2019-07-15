В Киеве начнется процесс по делу Кирилла Вышинского

Главного редактора «РИА Новости Украина» обвиняют в государственной измене за поддержку самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Приступить к слушаниям по делу Вышинского должны были еще в начале июля, но старт процесса перенесли из-за привлечения новых прокуроров, которым необходимо ознакомиться с материалами. Адвокаты журналиста надеются, что его могут уже сегодня освободить из СИЗО и сменить меру пресечения на домашний арест или вовсе отпустить на поруки. По утверждению защиты, прокуратура взяла курс на максимальное затягивание процесса, что означает отсутствие реальных доказательств вины Вышинского в госизмене.

По версии следствия, руководитель «РИА Новости Украина» принимал участие в российских пропагандистских акциях во время так называемой «Крымской весны». Также утверждается, что после возвращения в Киев Вышинский привлек своих подчиненных к выпуску агитационных материалов в поддержку самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В мае прошлого года он был задержан и заключен под стражу.

По статье о госизмене Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.