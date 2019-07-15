39 человек задержаны в Москве в ходе разгона акции у здания Мосгоризбиркома

Среди задержанных кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, сообщает «ОВД-инфо». По его данным, как минимум, четырёх задержанных оставили на ночь в ОВД. Любовь Соболь отпустили из полиции. На неё составили протоколы по статьям «Неповиновение полиции» и «Нарушение порядка организации массовой акции». Об этом сама Соболь рассказала телеканалу «Дождь». Она подчеркнула, что продолжит голодовку и будет ежедневно выходить на Трубную площадь на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.