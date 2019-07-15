Генсек НАТО: Россия несёт полную ответственность за разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Свёртывание договора ставит под угрозу европейскую безопасность, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Генсек отметил, что Москва должна использовать свой последний шанс для спасения договора.

США обвинили Россию в нарушении договора и приостановили выполнение своих обязательств со 2 февраля. За полгода сторонам не удалось решить разногласия по договору, и Россия также объявила выходе из него.