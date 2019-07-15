Пользователи европейской навигационной системы «Галилео» несколько дней жаловались на отсутствие сигнала

Аппараты этой системы перестали принимать сигнал в ночь со среды на четверг. Об этом рассказывали её пользователи из разных стран по всему миру. В течение нескольких дней компания так и не объяснила причину прекращения работы сервиса.

В сообщении от центра услуг организации говорилось, что работа спутников приостановлена до следующего оповещения. На их же сайте отслеживается статус всех 26-ти аппаратов «Галилео». Все эти дни там было видно, что 24 спутника или не используются, или недоступны. Больше никакой информации в компании не предоставили.

Система «Галилео», — это совместный проект стран Европейского союза, а также Китая, Израиля Южной Кореи и Украины. На сегодняшний день она считается одной из четырех крупнейших систем навигаций в мире.

Сообщений о том, что система «Галилео» снова работает пока не поступало.