В Москве задержали экс-владельца Антипинского НПЗ

По некоторым данным, уголовное дело в отношении Дмитрия Мазурова может быть связано с кредитом от «Сбербанка».

Председатель совета директоров компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан накануне в аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки. Его отвезли в Следственный департамент МВД и предъявили постановление о признании подозреваемым, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

«КоммерсантЪ» уточняет, что в уголовном деле речь может идти о мошенничестве с кредитом на сумму 1,75 миллиарда долларов, который «Новый поток» взял у Сбербанка. Деньги предназначались на строительство предприятия, которое в итоге было построено по цене ниже рыночной.

Компания до апреля этого года владела крупнейшим в России независимым Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. В конечном счете предприятие залезло в долги и оказалось под контролем Сбербанка. В начале июня мажоритарным бенефициаром НПЗ стала азербайджанская государственная нефтяная компания Socar.

По данным «Коммерсанта», сегодня суд изберет меру пресечения Мазурову.