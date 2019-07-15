Мэр Нижнеудинского района Иркутской области ушел в отставку

Как сообщает ТАСС, местные депутаты приняли увольнение Сергея Худоногова, в отношение которого заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Это произошло из-за того, что после паводка коммунальные службы были в первую очередь брошены на спасение коттеджа чиновника.

Сегодня пострадавшие от наводнения районы должен посетить вице-премьер Виталий Мутко. По планам Минстроя восстановление инфраструктуры области начнется в конце этой недели. Из-за наводнения в регионе пострадали более 10 тысяч домов. Жертвами стихии, по последним данным, стали 25 человек.