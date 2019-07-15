На Любовь Соболь составили протоколы о неповиновении полицейским и нарушении правил проведения митинга
Этой ночью кандидата в депутаты Мосгордумы выпустили из отделения полиции. Ее задержали накануне днем на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов. Юрист Фонда борьбы с коррупцией сказала, что намерена продолжить протестовать.
Интервью опубликовал телеканал «Дождь».
Соболь также объяснила, почему пыталась убежать от полицейских, когда автозак привез ее к отделению. Она сказала, что при задержании, сотрудники действовали не в рамках закона.
Вчера митинг у Мосгоризбиркома разогнала полиция. Всего были задержаны почти 40 человек.