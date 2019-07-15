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07:47, 15 июля 2019

США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной

По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, корабль запустят в мае, после сертификации НАСА. Какой компании будет принадлежать аппарат – Space X или Boeing – не уточняется. Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей — соответственно Crew Dragon и  Starliner на ноябрь.
Сейчас США использует для доставки астронавтов на Международную космическую станцию российские «Союзы». В 2011 году Штаты токазались от программы многоразовой системы Space Shuttle.



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