США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной

По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, корабль запустят в мае, после сертификации НАСА. Какой компании будет принадлежать аппарат – Space X или Boeing – не уточняется. Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей — соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.

Сейчас США использует для доставки астронавтов на Международную космическую станцию российские «Союзы». В 2011 году Штаты токазались от программы многоразовой системы Space Shuttle.