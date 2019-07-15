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06:35, 15 июля 2019

Планам США высадиться на Луне и Марсе могут помешать политические риски

Такие опасения в интервью телеканалу CBS высказал глава NASA Джим Брайденстайн. Как отмечается, под такими рисками он прежде всего подразумевает финансирование. Астронавты уже давно побывали бы не только на спутнике Земли, но и на красной планете – предположил Брайденстайн, отметив, что соответствующие программы предлагались в девяностых и нулевых годах, но потребовали слишком много времени и денег.
Дональд Трамп ранее потребовал любой ценой отправить американцев на Луну до 2024 года, а в мае выделил на эти цели дополнительно более полутора миллиардов долларов.



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