Лайнеры Boeing 737 MAX могут возобновить полеты только в следующем году

Источники газеты The Wall Street Journal утверждают, что на решение проблемы с программным обеспечением самолетов требуется много времени. Компании еще предстоит удовлетворить все требования американских регуляторов. По последним планам, лайнеры должны вновь подняться в небо в январе 2020 года.

Полеты моделей 737 МАХ запретили многие страны мира после того, как два самолета этого типа меньше чем за полгода потерпели крушение. Как признал сам производитель, перед падением в обоих случаях произошел сбой в электронной вспомогательной системе.