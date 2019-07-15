Почти 40 человек были задержаны на акции около Мосгоризбиркома.

В их числе – кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и Юлия Галямина. Как пишет «Медуза», у некоторых задержанных травмы: сотрясение мозга, разбитый нос и подозрение на перелом пальца.

Акция за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму началась еще накануне днем как «встреча с избирателями», но вскоре собравшиеся – более тысячи человек – пришли к Мосгоризбиркому, где провели несколько часов. После того, как протестующие стали ставить палатки, полиция начала разгонять собравшихся.