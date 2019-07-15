Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном при условии отмены санкций

Об этом в телевизионном выступлении сказал президент Исламской республики Хасан Роухани.

Отношения между странами резко обострились после того, как Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник в районе Персидского залива.

Сегодня страны ЕС обсудят сделку по иранскому атому, которая также оказалась под угрозой. О сокращении своих обязательств и обогащении урана выше допустимого документом уровня, Тегеран объявил в начале июля, мотивировав это тем, что европейские страны не выполнили свою часть сделки.