Судебное разбирательство между российскими космическими компаниями начнутся в Арбитражном суде Московской области

Частная компания S7 Space собирается отсудить у ракетной корпорации «Энергия» одиннадцать и три десятых миллиона рублей. Хотя иск подали еще в феврале, суть требований до сих пор публично не объяснили, и сейчас нельзя сказать, что именно стало причиной для спора в суде.

Известно, что в прошлом году компании совершили крупную сделку. S7 Space купила у флагманского предприятия «Роскосмоса» плавучий космодром «Морской старт» в Тихом океане недалеко от Лос-Анджелеса. По оценкам разных СМИ цена покупки составляла от ста до ста пятидесяти миллионов долларов.

Также предприятия сотрудничали в 2017-ом. Тогда S7 Space отправила на орбиту спутник производства «Энергии» под названием «Ангосат-один». Аппарат перестал выходить на связь с Землей как только покинул планету. Контроль над ним не удалось восстановить до сих пор.

Заседание начнется в 12 00.