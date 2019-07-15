В Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, прибыл вице-премьер Виталий Мутко

Ранее он подчеркивал, что восстановительные работы в регионе нужно начать как можно скорее.

Мутко добавил, что на время строительства люди, потерявшие жилье, будут жить в пунктах временного размещения.

Между тем, по планам Минстроя восстановление инфраструктуры начнется в конце этой недели. О Об этом РИА Новости рассказал глава ведомтсва Владимир Якушев.

Из-за наводнения в Иркутской области пострадали более 10 тысяч домов, разрушены дороги и мосты. Жертвами стихии, по последним данным, стали 25 человек. Есть пропавшие без вести.