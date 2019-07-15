Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Сейчас, по данным опроса аналитики IHS Markit, оживления деловой активности ждут лишь 15 процентов бизнесменов, тогда как в начале года в оптимистичные прогнозы верил каждый четвертый. Как отмечается, это худший показатель за последние три года.

Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ. Пессимизм также связан с потенциальным ростом налоговой нагрузки на фоне нехватки капитала и менее стабильной прибыли.