Лидер оппозиции Абхазии отказался от планов баллотироваться в президенты

Восстановление Аслана Бжании после болезни затягивается. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление политика, он уверен, что на него было совершено покушение – депутат парламента продолжает курс лечения и реабилитации в Германии после отравления. Он призвал поддержать кандидатуру другого оппозиционера – Алхаса Квицини.

Выборы, запланированные на июль, были перенесены на один месяц из-за начавшихся в Абхазии протестов. Оппозиция требовала отсрочки из-за состояния здоровья Бжании.