В ходе очередных протестов в Гонконге арестованы 40 человек

Одиннадцать полицейских пострадали – передает телеканал RTHK. По его данным, против участников акции применяли перцовые баллончики, а сами протестанты строили баррикады и якобы планировали использовать бутылки с зажигательной смесью.

В специальном административном районе Китая с прошлого месяца продолжаются массовые акции протеста, вызванные законопроектом об экстрадиции.

По сведениям газеты The Financial Times, глава Гонконга Кэрри Лам несколько раз за последние недели собиралась подавать рапорт об отставке, но в Пекине ее намерения не поддержали. Как пишет газета, власти потребовали от Лам «разгрести беспорядок, который она устроила».