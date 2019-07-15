Индия в последний момент отложила запуск межпланетной станции к Луне

Организация космических исследований сообщила о некой технической проблеме менее чем за час до старта. Новая дата пуска «Чандраян-2» будет объявлена позже. Посадочный модуль, по плану, сядет на Южном полюсе Луны, который ранее никто не исследовал.

Миссия должна была стартовать еще весной, но ее несколько раз переносили. В случае успеха Индия станет четвертой страной мира после России, США и Китая, которая смогла совершить мягкую посадку на поверхность спутника Земли.