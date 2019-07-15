Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна из-за угроз

Как говорится в заявлении на сайте компании, это решение было принято по рекомендации Международного редакционного совета.

Позавчера неизвестные обстрелял здание телеканала из гранатомета. За день до этого сообщалось об угрозах в адрес журналистов со стороны радикалов.

Фильм Стоуна «В борьбе за Украину» посвящен событиям Евромайдана. В картине приводится интервью с Владимиром Путиным и лидером украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком.