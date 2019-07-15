Восстановление инфраструктуры в пострадавшей от паводка Иркутской области начнется в конце этой недели

О таких планах РИА Новости рассказал глава Минстроя Владимир Якушев. По его словам, к этому времени из зоны бедствия выведут армию и дополнительные силы МЧС – там останутся только региональные спасатели. По словам министра, главная задача – восстановить жилье и школы до начала нового учебного года.

Из-за наводнения в Иркутской области пострадали более 10 тысяч домов, разрушены дороги и мосты. Жертвами стихии, по последним данным, стали 25 человек. Есть пропавшие без вести.