Экс-глава Антипинского нефтеперерабатывающего завода стал подозреваемым по делу о мошенничестве

По данным «Коммерсанта», речь может идти о кредите, взятым у «Сбербанка» на сумму более полутора миллиардов долларов. В субботу Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево.

В компании «Новый поток», владельцем которой является бизнесмен, утверждают, что Мазуров не скрывался от органов и давал показания по всем вопросам, возникшим в ходе следствия. Дело против бизнесмена в «Новом потоке» расценивают как попытку давления со стороны недоброжелателей. Сегодня суд должен решить вопрос об аресте предпринимателя.