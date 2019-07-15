Власти Китая запретили главе Гонконга уходить в отставку

По сведениям газеты The Financial Times, руководитель специального административного района Кэрри Лам несколько раз за последние недели собиралась подавать рапорт об увольнении, но в Пекине ее намерения не поддержали. Как пишет газета, власти потребовали от Лам «разгрести беспорядок, который она устроила».

В Гонконге с прошлого месяца продолжаются массовые акции протеста, вызванные законопроектом об экстрадиции. Властям под давлением демонстрантов пришлось отказаться от намерений ввести поправки, позволяющие выдавать жителей района материковому Китаю, однако теперь протестующие требуют отставки Лам.