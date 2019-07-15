«Роснефть» просит беспрецедентные налоговые льготы у правительства для освоения Арктики

По словам источников «Ведомостей», в освоение региона нефтяники готовы вложить до 8,5 триллионов рублей. Однако для этого им нужны льготы на сумму более 2,5 триллионов. Соответствующий план изложен в письме главы корпорации Игоря Сечина на имя Владимира Путина.

Чтобы получить льготы, он просит президента поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов. По данным газеты, президент оставил на письме резолюцию для главы правительства: «проработать предложение и доложить».