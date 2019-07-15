Любовь Соболь выпустили из отделения полиции

Кандидата в депутаты Мосгордумы задержали накануне днем на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов. Юрист Фонда борьбы с коррупцией рассказала телеканалу «Дождь», что на нее составили протоколы о неповиновении полицейским и нарушении правил проведения митинга. Сегодня вечером она намерена отправиться на Трубную площадь, чтобы провести очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Вчера митинг у Мосгоризбиркома разогнала полиция. Всего были задержаны почти 40 человек.