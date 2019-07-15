В Москве этим утром прогнозируют осложнение дорожной ситуации из-за закрытого участка «красной» ветки метро

Как говорится в сообщении ЦОДД в твиттере, автомобилистам, по возможности, не рекомендуется ездить в район перекрытых станций на юго-западе города. Такая ситуация сохранится в течение всей рабочей недели.

Поезда не ходят на участке между «Университетом» и «Коммунаркой» с прошлой субботы. В этом районе запланировано строительство части Большой кольцевой линии. На маршруте запущены бесплатные компенсационные автобусы КМ. В обычном режиме Сокольническая линия заработает в воскресенье.