Франция, Великобритания и Германия призвали Иран отменить свое решение по ядерному соглашению

«Пришло время действовать ответственно и искать способы остановить эскалацию напряженности и возобновить диалог» — говорится в совместном заявлении стран ЕС, которое цитирует Рейтер.

О сокращении своих обязательств Тегеран объявил в начале июля, призвав Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки. Исламская республика начала обогащать уран выше допустимого документом уровня, пообещав еще больше сократить свои обязательства через 60 дней, если Запад не найдет способ выполнить свою часть договора.