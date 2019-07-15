Бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода задержан в рамках уголовного дела

Как рассказали «Коммерсанту» в компании Дмитрия Мазурова «Новый поток», это произошло в субботу в аэропорту Шереметьево, когда бизнесмен прилетел из зарубежной командировки.

Детали дела не сообщаются, но, по сведениям газеты, речь может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у «Сбербанка» на сумму более полутора миллиардов долларов. В компании утверждают, что Мазуров не скрывался и расценивают преследование как попытку давления со стороны недоброжелателей. Сегодня, как ожидается, следствие попросит суд об аресте предпринимателя.