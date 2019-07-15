Команда президента США Дональда Трампа уже определилась с набором санкций против Турции. Такие меры нужны политикам, чтобы наказать союзника по блоку НАТО за покупку у России ракетных систем С-400, — пишет агентсво «Блумберг». Сейчас уже готовы три пакета ограничений разной степени тяжести, и осталось только дождаться их подтверждения со стороны советников президента и самого главы государства.

Предполагается, что санкции объявят ближе к концу недели. «Блумберг» пишет, что это сделано специально, чтобы не попасть на особенную для Турции дату, ведь именно сегодня исполняется три года с попытки государственного переворота против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Собеседник агентства отметил, что в команде Трампа опасались спекуляций среди турецких лоялистов, которые обвиняют в тех событиях США.

Отдельные части ракетных систем С-400 начали поступать в Турцию еще в пятницу.