В автобусе, который попал в ДТП в Башкирии, возвращались домой туристы из Татарстана
По последним данным, погибли шесть человек, 13 госпитализированы. Как сообщалось ранее, автобус, в котором находились 39 пассажиров съехал в кювет и перевернулся.
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По последним данным, погибли шесть человек, 13 госпитализированы. Как сообщалось ранее, автобус, в котором находились 39 пассажиров съехал в кювет и перевернулся.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…