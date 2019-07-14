Полиция жестко разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

Задержаны независимые кандидаты в МГД Любовь Соболь, Юлия Галямина, Илья Яшин, Иван Жданов. Как передает телеканал «Дождь», задержанных кандидатов доставили в ОВД Лужники. Там Любовь Соболь, выйдя из автозака, попыталась сбежать от сотрудников полиции, но ее снова задержали. В общей сложности, по данным «ОВД-Инфо», в отделения полиции везут 38 человек. У одного из задержанных сотрясение мозга, у другого — разбит нос, еще одному, возможно сломали мизинец.