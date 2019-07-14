Лидер грузового зачета на ралли-марафоне «Шелковый путь», экипаж команды «МАЗ Спорт Авто» сошел с дистанции

На восьмом этапе гонки автомобиль перевернулся. Полученные повреждения не позволили продолжить борьбу.

Начало китайской части маршрута ралли-марафона «Шелковый путь» омрачила драма в грузовом зачете. Экипаж капитана белорусской команды «МАЗ Спорт Авто» Сергея Вязовича, который уверенно лидировал в этой категории, сошел с дистанции из-за аварии. Спортивный грузовик главного соперника российского «КАМАЗ-Мастера» перевернулся. Экипаж травмы не получил, однако машина оказалась серьезно повреждена. Гоночный грузовик доставили на бивуак на техничке. Для этого экипажа гонка закончена. О том, как произошла авария, рассказал сам Сергей Вязович.

В результате новым лидером зачета стал Антон Шибалов на КАМАЗе.

Таким образом, вся тройка призеров на данный момент состоит из участников этой российской команды.

Финиширует ралли-марафон «Шелковый путь» 16 июля в китайском Дуньхуане.