Серб Новак Джокович во второй раз подряд выиграл Уимблдон
Первая ракетка мира обыграл в финале швейцарца Роджера Федерера. Таким образом Джокович стал пятикратным победителем турнира.
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Первая ракетка мира обыграл в финале швейцарца Роджера Федерера. Таким образом Джокович стал пятикратным победителем турнира.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…