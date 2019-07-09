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Эксклюзив Эха 22:01, 14 июля 2019

Акции в поддержку независимых кандидатов в МГД завершились массовыми задержаниями

Если днем в Новопушкинском сквере и у мэрии на Тверской протесты прошли без эксцессов, то  у здания Москоризбиркома, куда переместились к вечеру участники, полиция действовала жестко и немотивированно. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из  задержанных, независимый кандидат Иван Жданов.

Еще один задержанный, политик Илья Яшин возложил ответственность за  действия силовиков на столичные власти и лично на  мэра.

На акции у Мосгоризбиркома на Моховой задержали также независимых кандидатов Любовь Соболь, и Юлию Галямину, Андрея Орла. Всего, по  данным «ОВД-Инфо» задержали 38 участников. Полиция к этому часу отчиталась о 25-ти задержанных.

Ранее организаторы призвали москвичей проводить акции в поддержку независимых кандидатов ежедневно, на  Трубной площади.



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