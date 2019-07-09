Акции в поддержку независимых кандидатов в МГД завершились массовыми задержаниями

Если днем в Новопушкинском сквере и у мэрии на Тверской протесты прошли без эксцессов, то у здания Москоризбиркома, куда переместились к вечеру участники, полиция действовала жестко и немотивированно. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из задержанных, независимый кандидат Иван Жданов.

Еще один задержанный, политик Илья Яшин возложил ответственность за действия силовиков на столичные власти и лично на мэра.

На акции у Мосгоризбиркома на Моховой задержали также независимых кандидатов Любовь Соболь, и Юлию Галямину, Андрея Орла. Всего, по данным «ОВД-Инфо» задержали 38 участников. Полиция к этому часу отчиталась о 25-ти задержанных.

Ранее организаторы призвали москвичей проводить акции в поддержку независимых кандидатов ежедневно, на Трубной площади.