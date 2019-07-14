В Башкирии автобус с пассажирами попал опрокинулся в кювет
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадали не менее 15-ти человек. Некоторые зажаты в искореженном салоне.
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Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадали не менее 15-ти человек. Некоторые зажаты в искореженном салоне.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…