Полиция начала задержания на акции в поддержку независимых кандидатов у здания Мосгоризбиркома

Как передает корреспондент «Эха Москвы», полицейские действуют жестко, сопротивляющихся уносят в автозаки на руках. Сколько человек задержаны пока неясно, наш корреспондент сообщает примерно о двух десятках. Задержаны независимый кандидат Любовь Соболь и политик Илья Яшин. Задержан журналист телеканала «Дождь». Задержания продолжаются.

Площадка у Мосгоризбиркома и соседние переулки сейчас оцеплены полицией. Внутри оцепления остаются несколько сот участников акции за допуск независимых кандидатов в выборам в МГД.



Силовики встали в сцепку и пытаются окружить протестующих.

Ранее директор ФБК Иван Жданов и политик Илья Яшин объявили, что независимые кандидаты в Мосгордуму будут проводить на Трубной площади ежедневные акции с требованием допустить их на выборы.