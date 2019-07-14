По меньшей мере два человека погибли, 26 получили травмы на аттракционе на западе Индии
Как сообщают местные телеканалы, огромный маятник неожиданно вышел из строя. Находившиеся на нем люди сорвались на землю. Полиция начала расследование.
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Как сообщают местные телеканалы, огромный маятник неожиданно вышел из строя. Находившиеся на нем люди сорвались на землю. Полиция начала расследование.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…